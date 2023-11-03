«التحالف الوطني»: جسر بري لتوصيل الدعم لأهالي غزة عبر معبر رفح

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، داخل غرفة عمليات شُكِّلَت داخل التحالف لتسهيل الإجراءات ونقل المساعدات بمجرد وصولها لنا من الأماكن المختلفة.

جسر بري متواصل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنه أُقِرَّت آلية جديدة داخل التحالف لتوصيل الدعم عن طريق جسر بري متواصل بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر، بحث أننا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل قطاع غزة.

تابع: «أيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة والمواد الغذائية».

تصاعد أعمال العنف

وأعرب التحالف الوطني للعمل الأهلي عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.