قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جنوب غزة ليلا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن بعض قواته توغلت في جنوب غزة خلال الليل، فيما واصلت القوات البرية هجومها في شمال القطاع، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أشارت في وقت سابق، إلى استهداف طائرات الاحتلال موكب الإسعاف، مكون من 5 مركبات إسعاف، 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع للجمعية، الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر أمس الجمعة، مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسية الاعتقالات بحق الفلسطينيين، المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.