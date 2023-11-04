رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حول الوضع في غزة: القتل المتعمد للمدنيين وصمة عار

أدلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتصريحات مهمة، بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مشددًا خلالها على أن حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر بشعة.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على النحو التالي:

تصريحات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

- استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات جريمة حرب وجريمة أخلاقية وجريمة ضد الإنسانية.

- حكومة الاحتلال ترتكب مجددًا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء.

- حكومة الاحتلال قصفت سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى.

- نفذت حكومة الاحتلال القصف المتعمد على محيط مستشفى القدس.

- استهدفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

- تصميم الاحتلال على استهداف القطاع الطبي غير مكترث لمواقف المجتمع الدولي أو لأي اعتبارات أو عواقب جنائية.

- استشهاد ما يزيد عن 100 مسعف وطبيب وسائق إسعاف من القطاع الطبي جراء القصف

- قوات الاحتلال ترتكب حرب الإبادة الجماعية وتتمرد على المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

- الاستهداف للمستشفيات يمثل جريمة حرب وجريمة أخلاقية بحق الطواقم الطبية والمسعفين والجرحى.

- القتل المتعمد للصحفيين والمراسلين جريمة تشكّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

- الجرائم تكشف أكاذيب تصريحات وخداع حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية المتعطشة للدم.

- حكومة اليمين الإسرائيلية تضلل الرأي العام بادعائها وجود مناطق ومسارات آمنة يتوجه من خلالها ولها المواطنون إلى جنوب القطاع.

- الجرائم وعمليات التطهير لن تدفع الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة العربية إلى النزوح وترك أرضهم ورفع الراية البيضاء.