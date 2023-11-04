كيف تحولت مدارس قطاع غزة لملاجئ جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

بيئات تعليمية تُخرج أجيال عامًا بعد عام إلا أن هذا العام يبدو أن الأمر مختلفًا تمامًا، فلم يعد المنزل في قطاع غزة، الذي يأوي الطالب مُتاحًا من الأساس، هو فقط ركام ضم في طياته متعلقات الطالب «الشنطة والقلم والكراسة حتى محتويات غرفة نومه»، فالمعتاد ذهاب الطفل إلى المدرسة في ساعات الصباح المبكرة، والعودة منها عقب انتهاء اليوم الدراسي، إلا أن الأمر تغير رأسًا على عقب، فيبدو أنها أصبحت مستقره الآمن أو بالأدق «شبه الآمن» له ولأسرته أيضًا يعيشون فيها إن أتاح لهم القصف فرصة العيش.

لم يكن وضع المدارس في قطاع غزة على ما يُرام، بل وصفه صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالـ«الصعب»، فالتعليم لـ600 ألف طالب مُعطل منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي، فهناك عدد من المدارس تحولت إلى ملاجئ وبعضها تم استهدافه وهناك مدرستان تم إزالتهما بالكامل مع استهداف كوادر من المعلمين ومديري المدارس.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس

213 مدرسة حكومية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي لم تكن الآثار واحدة على الجميع، لكن معظم المدارس المستهدفة تعرضت لأضرار متوسطة وباتت خارج نطاق الخدمة، بحسب ما رواه «الخضور» في حديثه لـ «الوطن»، موضحًا أن عدد المدارس الحكومية 410 وهناك 600 ألف طالب مناصفة بين وكالة الغوث التي تغطي تقريبا نصف عدد الطلبة في غزة والحكومة.

تحولت المدارس في قطاع غزة، إلى ملاجئ وهي مجهزة لتكون مدارس لا ملاجئ وبالتالي فهي الآن تفتقد لمقومات عيش الآلاف فيها، فيؤكد صادق الخضور، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس جزء من استهداف مقومات الحياة واستهداف للبراءة والطفولة وله تداعيات تطال البنية التحتية والبشر والجانبين التعليمي والنفسي للطلاب الذين فقدوا عائلاتهم الأمر الذي يتطلب تبني برامج للتعامل مع الجانب النفسي.

سيناريوهات لتعويض الفاقد التعليمي

وفق صادق الخضور، فإن المدارس في قطاع غزة مكتظة بطبيعة الحال وعشرات منها تعمل بنظام الفترتين فخروج عدد منها التي تعرضت للقصف عن الخدمة يعقد الوضع الذي بالأساس «صعب»، وهنا فالتدخلات النفسية مهمة في ظل ما عايشه الطلبة الأطفال من معاناة وقصص مؤلمة في ظل فقدهم لأهلهم وأقربائهم وزملائهم.

وبالنسبة للخريطة الزمنية للعام الدراسي، أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «لا يمكن الحديث حاليًا عن أي سيناريوهات في ظل تواصل العدوان واستهداف التعليم ومع انتهاء العدوان يمكن تقييم الوضع لكن تعطل المدارس لقرابة شهر حتى الآن يستوجب تبني سيناريوهات لتعويض الفاقد التعليمي».

لم تسطير المستوطنات الإسرائيلية على مدارس، لكن هناك مدارس في الضفة الغربية تسبب الاحتلال في تعطيلها ومنها مدارس عين سامية وزنوتا وراس التين ووادي السيق وكلها في تجمعات بدوية يعمد الاحتلال إلى تهجير سكانها.