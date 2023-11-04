غارات إسرائيلية عنيفة على غزة طوال الليل.. استهداف مستشفى واقتحام مسجد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لقطاع غزة لليوم الـ29 من عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، ردا على «طوفان الأقصى».

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط عددا من الشهداء والجرحى.

استهداف محيط المستشفى الإندونيسي

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أشارت في وقت سابق، إلى استهداف طائرات الاحتلال موكب الإسعاف مكون من 5 مركبات إسعاف، 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع للجمعية، الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر أمس الجمعة، مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فجر اليوم السبت، عن فزعه إزاء الهجوم على موكب الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء، مضيفا في بيان، إن صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة.

وشدد جوتيريش، على ضرورة وقف قتل وقصف وحصار وحرمان المدنيين من المساعدات في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اقتحام مسجد مخيم الفوار جنوب الخليل

وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسية الاعتقالات بحق الفلسطينيين، المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، واعتقل جنود فجر اليوم السبت، 10 فلسطينيين على الأقل في مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اقتحمت مسجد المخيم، ورفعت علم الاحتلال عليه، وأطلقت القوات الإسرائيلية، الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المنازل بالمخيم.

وفي الولايات المتحدة، اعترض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين سفينة «إم في كيب أورلاندو» الحربية تابعة لأسطول البحرية كانت راسية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وقال المحتجون، إن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية.

Un barco militar intenta salir del puerto de Oakland, CA con armas estadounidenses para que 'Israel' continúe su genocidio en Gaza. Un grupo de activistas, arriesgándose a ser detenidos, ha venido para impedir la salida del barco. pic.twitter.com/ppDDeNVGCc — L.A (@L_O_R_E_N_A1984) November 3, 2023

وتسلق عدة محتجين، سلما على متن السفينة الحربية، في محاولة لمنعها من الإبحار،، فيما ردد البعض الأخر عبارات: «الجبناء»، و«جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية»، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.