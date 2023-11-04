عاجل.. قوات الاحتلال ترفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار في الضفة الغربية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار في الضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكانت القناة قد أعلنت سقوط شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين أمام مدخل مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، استهداف طائرات الاحتلال موكبا مكون من 5 مركبات إسعاف، 4 منها تتبع وزارة الصحة الفلسطينية وواحدة تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن الموكب خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر أمس الجمعة، وتعرض للقصف مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابة المجمع الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».