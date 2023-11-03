مراسلة «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يستهدف المواطنين لإخراجهم من غزة

قالت منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، إن العمليات العسكرية على الأرض لا تزال مستمرة، هناك تقدمًا حذرًا في عدة محاور تشهد اشتباكات عنيفة، ولا ترى قوات الاحتلال سهولة، في التوغل بمناطق قطاع غزة المختلفة، أو المناطق التي أعلنت أنها ساحة معركة، وبأنّها مناطق حمراء تحديدًا، شمال وادي غزة.

«عوكل»: هناك محاولات لقطع الطرق من الشمال إلى الجنوب

أكدت «عوكل»، لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هناك تقدما في عدة محاور، ومحاولات لقطع الطرق من الشمال إلى الجنوب، رغم العديد من السكان، الذين حاولوا أن يخرجوا، من تحت القصف، عن طريق قطع شارع الرشيد الساحلي، أو حتى شارع صلاح الدين، لكن يتم استهدافهم بشكل مباشر، في محاولة لإيصال صورة، بأن من بقي في داخل المنطاق الشمالية، فهو محاصر، ومن خرج منها فقد تمكن بأن يكون في مأمن، وهي رسالة مغلوطة بشكل كامل.

«عوكل»: هناك محاولات للضغط بشكل كبير جد على المواطنين

وتابعت «عوكل» بأن هناك محاولات، للضغط بشكل كبير جدًا على المواطنين، في مناطق الشمال وغزة، للخروج ومطالبتهم بإخلاء منازلهم.