باحث سياسي: «طوفان الأقصى» كسرت هيبة جيش الاحتلال

قال الدكتور شفيق التلولي الكاتب والباحث السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يعاني من أزمة في نظامه السياسي ليست وليدة اللحظة أو السابع من أكتوبر الماضي، لكنها أزمة عميقة يزيد عمرها عن 6 أعوام، سببها الأزمة الشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقضايا الفساد التي كانت تلاحقه بالإضافة إلى أسباب أخرى موضوعية.

فترة غير مسبوقة في كيان الاحتلال

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ هذه الأزمة جعلت نتنياهو يراوغ، فهو شخص مراوغ بطبيعته ويريد أن يحقق ما يتمناه بأن يصبح ملكا لإسرائيل، حيث بقي في منصبه نحو 15 أو 16 عاما، وهذا رقم قياسي لم يحدث من قبل في دولة الاحتلال.

عملية طوفان الأقصى

وتابع، أن هذه الأزمة تتجلى اليوم بشكل أكبر وأكثر وضوحا بعد المتغير الكبير الذي حدث في السابع من أكتوبر، إذ ان عملية طوفان الأقصى كسرت هيبة الاحتلال والجيش الذي يدعي الاحتلال أنه رابع أقوى جيش في العالم، وهو ما أعاد الأزمات الإسرائيلية إلى السطح.