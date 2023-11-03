مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية بغزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية بمقتل 4 جنود إضافيين في العملية البرية بغزة.

هجوم حزب الله

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق، أنه بالتزامن مع الهجوم الذي شنه الحزب بالمسيّرات على ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، هاجم في وقت واحد 19 موقعًا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مباشرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.