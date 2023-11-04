«خارجية الشيوخ»: استمرار الهجمات على غزة دليل على الانقسامات في دولة الاحتلال

أدانت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، استمرار اعتداءات جيش الاحتلال في حق المدنيين بغزة.

الهجمات الإسرائيلية في غزة

وقالت «سليمان» إن هناك استمرارًا للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة واستشهاد العشرات بالاضافة للجرحي، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لدولة الاحتلال، والذي طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الزيارة بقبول هدنة لمدة 12 ساعة، ولكن الأخير رفضها ضاربًا بعرض الحائط وساطة أمريكا التي حركت الأساطيل لحماية أمن إسرائيل.

خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

وتابعت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن هناك إصرار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب الجرائم في حق المدنيين، وهذا مؤشر على الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وصعوبة اتخاذ القرار فيما بينها، والانقسام في الرؤى ما يعني مزيد من المجازر في قطاع غزة.