قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف كهرباء مستشفيات غزة.. وتدمر المساجد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية، في حي الرمال وسط غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، صباح اليوم السبت.

طائرات الاحتلال تستهدف خزان للمياه شرق رفح الفلسطينية

استهدفت غارة إسرائيلية، بوابة «مستشفى النصر» شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين من النازحين، وإصابة العديد، كما قصفت خزانا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كما تعرض 14 مركبا للصيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح، ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

الاعتقالات مستمرة في محافظة الخليل

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت 25 فلسطينيا من مخيم الفوار، في محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، فضلا عن 6 شبان فلسطينيين من جنين.

كما اعتقلت شابين من منطقة واد شاهين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، و4 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة.

وأعلنت بلدة بيت أمر، منطقة عسكرية مغلقة، كما رفع الجنود علم الاحتلال فوق عدة مباني في البلدة.

وفي سياق انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمقدسات الإسلامية، رفعت قوات الاحتلال العلم فوق مأذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه المنازل.