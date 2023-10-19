البرلمان العربي يعلن تحركه على كافة المستويات لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

أعلن البرلمان العربي عن تحركه على كافة المستويات مع الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي وجميع البرلمانات الإقليمية، من أجل وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس بحقه، وبحث سبل ممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي، ودعم حكومة دولة فلسطين في كافة تحركاتها في جميع المحافل الدولية، وعلى كافة المستويات.

رفض الجريمة الإسرائيلية

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي عقب الاجتماع الطاريء للجنة فلسطين التابعة للبرلمان اليوم /الخميس/ بالقاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على إثر الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بقصف مستشفى المعمداني في غزة أول أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين، في مشهد مأساوي يندى له جبين الإنسانية، مسجلاً وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ومضيفاً مجزرة جديدة لقائمة مجازر قوة الاحتلال الغاصبة.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد البرلمان العربي، بصفته ممثلاً للشعوب العربية، على موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني فى غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم، مشددا على أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من ايقافها ومحاسبة داعميها.

المطالبة بمقطاعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل

وطالب البرلمان العربي، الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة منتجات الدول التي أعلنت دعمها لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتأييدها في عدوانها والمجازر التي تمارسها ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين.

ودعا البرلمان العربي إلى فتح صناديق مالية شعبية في الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الغاصبة.

الدعوة لمواجهة التضليل الإعلامي

كما دعا كافة وسائل الإعلام العربية وبخاصة الناطقة باللغات الأجنبية لمواجهة التضليل الإعلامي الغربي المساند للقوة القائمة بالاحتلال، والعمل على بث الرسائل الإعلامية التي تنقل صور المجازر والقصف والإبادة الجماعية وحرب التجويع وانتهاكات كافة حقوق الإنسان وفضح داعمي قوة الاحتلال، وتعزيز التواصل مع الجاليات العربية في الدول الأجنبية لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتوحيد صفوفها والقيام بدورها للدفاع عن قضية العرب الأولى "فلسطين".

كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني، ووجــه بـتحية إجــلال وإكــبار وتــقديــر لــصموده وكــفاحــه ونـضالـه الـمتواصـل، لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وجدد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

إدانة مستمرة لإسرائيل

وجدد البرلمان العربي إدانته واستنكاره لجرائم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التي ترتكبها طائراتها العسكرية ومدافعها ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، والمجزرة المروعة، والقصف الوحشي الذي استهدف المستشفى المعمداني بقطاع غزة أول أمس/ الثلاثاء/، والذي كان يضم مئات من المرضى وآلاف النازحين باعتباره مأوى آمنا من القصف، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى خلال ساعات معدودة، معظمهم من الأطفال والنساء، في مشاهد مروعة يندى لها الجبين خجلاً، وجريمة حرب وإبادة هي الأكبر والأكثر مأساوية.