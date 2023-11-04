تفاصيل نشر طائرات أمريكية بدون طيار فوق قطاع غزة.. ترصد فتحات الأنفاق لتحرير المحتجزين

تشارك الولايات المتحدة في دعم قوات الاحتلال، بزعم مساعدتهم على تحرير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

نشر طائرات بدون طيار فوق قطاع غزة

وبحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، الولايات المتحدة نشرت طائرات بدون طيار فوق قطاع غزة، للمساعدة في البحث عن المحتجزين لدى حركة حماس، في الوقت الذي تجري فيه محادثات لوقف إطلاق النار، للسماح بالإفراج عن الرهائن.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المحتجزين ينتموا إلى 40 دولة، وتقول بعض التقارير إن من بينهم 14 أميركيا.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال باتريك رايدر، «دعما لجهود استعادة الرهائن، تقوم الولايات المتحدة بتحليق طائرات بدون طيار غير مسلحة فوق غزة، فضلاً عن تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكنا الإسرائيلي أثناء عمله في جهود استعادة الرهائن».

تبادل المعلومات مع قوات الاحتلال

أوضح رايدر، أنه يجري تبادل المعلومات التي حصلت عليها طائرات «إم كيو- 9 ريبر» مع الاحتلال، لكنها تركز على العثور على ما يقدر بنحو 242 رهينة، ليس تحديد موقع مقاتلي حماس لشن غارات جوية مستهدفة.

وظهرت الصور التي التقطتها هذه الطائرات وتظهر فيها علامات، على ما تعتقد أنها أنفاق تستخدمها المقاومة.

ونفى السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية مشاركة الجيش الأمريكي في تطوير أهداف جيش الاحتلال أو تساعده في إدارة حملته في غزة.

بينما اقترح كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع نشر قوات كوماندوز أمريكية خاصة لمساعدة الاحتلال في العثور على الأسرى.