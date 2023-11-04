كيف كشفت أحداث قطاع غزة «ازدواجية المعايير» لدى المجتمع الدولي؟

جملة حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا في أكثر من محفل مُهم نصها «ازدواجية المعايير» خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية، التي ظهرت بشأنها دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، الأمر الذي اعتبرته القيادة السياسية المصرية بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية وهو ما لا تسمح به على الإطلاق.

وفسّر صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ماهية ازدواجية المعايير، قائلًا: «تعني ثنائية التعامل تجاه المواقف الدولية وتقييمها وطرق التعامل معها واتخاذ المواقف بشأنها، وبمعني أدق هي سياسة الكيل بمكيالين تجاه التعاطي مع المواقف الدولية المختلفة بما يحقق المصلحة السياسية والاستراتيجية».

تطورات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

واسترشد «وهبة» في حديثه لـ «الوطن»، بمثال اتخاذ موقف بمناصرة الدولة المعتدية لتحقيق الأهداف والمصالح السياسية ويحافظ عليها: «هذا الأمر ما نراه بوضوح وبشكل فاضح في التطورات الخطيرة التي تشدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من الشهر الماضي والدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة».

وصف الباحث بالمركز المصري، ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه جرائم ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتقي في معظمها إلى جرائم حرب، ومن بينها استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا وتجويع واستهداف وقتل المدنيين وغيرها من الجرائم التي لا يتسع المجال لذكرها: «وهنا اتخذت ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي مصطلح حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عنوانًا لتبرير هذه الازدواجية».

ارتكاب العديد من المجازر تجاه أهالي غزة

عند مقارنة المواقف الدولية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، بحسب صلاح وهبة، يتضح أن المجتمع الدولي اتهم موسكو بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان دون أدلة واضحة، بينما في قطاع غزة شنت تل أبيب هجومًا واسع النطاق على كافة البنى التحتية واستهدفتها بقصف شامل، وارتكاب العديد من المجازر تجاه أهالي القطاع، ومن بينها مجزرة المستشفى المعمداني واستهداف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى إلى معبر رفح.

إجمالي أعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية في قطاع غزة، وفق «وهبة»، مواقف وجرائم غض المجتمع الدولي الطرف عنها بل وقام بتربيرها في بعض الأحيان، وهو ما يعد مثالا صارخًا على ما تواجهه القضية من إزدواجية معايير يمارسها المجتمع الدولي تجاهها.