رفع 104 آلاف طن مخلفات صلبة وتطهير أماكن تجمعات القمامة في السنبلاوين

شن عدد من المدن في محافظة الدقهلية حملة في قطاع النظافة، لرفع المخلفات الصلبة، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتفريغ الحاويات والصناديق من النفايات إلى مصانع التدوير في نطاق المحافظة.

رفع 104 آلاف طن من المخلفات الصلبة

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، تكثيف الحملات في قطاع النظافة بشكل يومي وبصفة مستمرة في رفع المخلفات والنفايات والتخلص منها بطريقة آمنة، حرصا للحفاظ على صحة وحياة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض، مشيرا إلى رفع 104 آلاف طن من المخلفات في نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات في السنبلاوين.

وتابع نادر محي الدين، رئيس مركز ومدينة المطرية، تم رفع تراكمات الأتربة وتجمعاتها ورفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين في نطاق مركز المدينة.

متابعة يومية صباحية ومسائية

وأكد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة في قطاع النظافة حيث منذ الصباح الباكر تم شن حملة مكثفة لرفع الأتربة من على جانبي الطريق واستهدفنا الطرق السريعة بنطاق صهرجت الكبرى مركز المدينة وهناك متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال فريق عمل متكامل وأجهزة ومعدات على أحدث مستوى ورفع 100 طن من الأتربة والنفايات وتطهير أماكن التجمعات وتعقيمها.