«الأمم المتحدة»: نشعر بالفزع جراء قصف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد، مؤكدًا أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة قد بلغت طاقتها الكاملة نحو أربعة أضعاف وتتعرض للقصف.

فيما لا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة عن قصف محيط المستشفيات والمباني المجاورة لها، آخرها كان قصف مستشفى الشفاء واستشهاد أكثر من 60 شخصًا ومئات الضحايا، حيث كانت تؤوي آلاف النازحين، بينما نفد الوقود بالكامل عن المستشفى وانقطعت الكهرباء، وأصبح آلاف المرضى معرضون للخطر.