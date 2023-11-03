مدير الأونروا بغزة: فقدنا الاتصال مع ملاجئ الأمم المتحدة شمال القطاع

قال مدير الأونروا في غزة، إن المنطقة فقدت الاتصال مع العديد من ملاجئ الأمم المتحدة شمال القطاع، متابعا: «نحن محرمون فعليا من كل الإمدادات الإنسانية الحيوية»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، التي تعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.