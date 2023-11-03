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كلمة قوية لعضو البعثة المصرية في الأمم المتحدة ردا على أكاذيب إسرائيل

كتب:

منتصر سليمان
11:50 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» كلمة قوية لعمرو عصام، عضو البعثة المصرية في الأمم المتحدة والمنسق العام لمنتدى شباب العالم 2017، ردًا على ادعاءات وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو البعثة المصرية في الأمم المتحدة، خلال كلمته، إعمالًا بمبدأ حق الرد، الذي نمارسه مؤخرًا، فإنه منذ أيام قليلة تحدث الوفد الإسرائيلي من نفس هذا المقعد عن تأثير الإرهاب في الشرق الأوسط واصفًا الإرهاب بالشر.

وأكد عمرو عصام، أن الإرهاب شر، ولن يجب أن أفتح القوس، وأضيف ما سأقرأه عليكم ببطء «قصف المستشفيات أيضًا شر، قصف الكنائس شر، حصار المدنيين شر، نعت الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية وأبناء الظلام شر، الاحتلال الأجنبي هو الشر بعينه، الأسلحة النووية هي الشر، المنشآت النووية غير الآمنة لعقود كانت هي الشر».

وتابع: «الإبادة الجماعية والعنف والقتل الجماعي، على مدار التاريخ، دائمًا هي الشر، وما يحدث في غزة الآن لا يجب أن ننظر إليه على أنه أقل من كل هذا شرًا، المعايير المزدوجة هي الشر».

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بقلم منتصر سليمان