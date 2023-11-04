ندوة بجامعة كفر الشيخ لمناقشة «خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة»

نظمت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان «خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة»، لرفع وعي الطلاب، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودوره في مواجهة تلك المشكلة وتقديم العلاج المناسب لها، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

حضر الندوة الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتورة أميرة زايد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفوت شلبي، مدير الأنشطة الطلابية، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

طرح مشكلة المخدرات وأبعادها المختلفة

وقام الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، بطرح مشكلة المخدرات وأبعادها المختلفة، ودور الشباب في حماية مجتمعهم من هذا الخطر الداهم.

كما شرح «سلام»، أنواع المخدرات وتقسيماتها من حيث المصدر إلى «مخدرات طبيعية وتخليقية ونصف تخليقية»، وخطورة تأثير كل مجموعة من هذه المخدرات على الفرد والمجتمع، وأسباب وقوع الشباب في مشكلة المخدرات، وكيفية المواجهة.

توفير الدعم لاستثمار طاقات الشباب

وكان الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وجّه بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.