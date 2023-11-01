جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة مهرجان النصر الرياضي

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بطولة مهرجان النصر الرياضي، في ألعاب «خماسي قدم بنين، رباعيات الكره الطائره، بنين، وبنات، وثلاثيات كره السلة، بنين وبنات، ودارتس، بنين، وبنات، وتنس الطاولة، بنين وبنات»، وذلك للمشاركين من كليات جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة ياسر البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تنمية مهارات الطلاب في جامعة كفر الشيخ

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلبة الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلبة لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، لإستكمال بناء وعى طلبة الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.

مشاركات رياضية وتأثير إيجابي

في السياق، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب الطلبة وتحقيق التواصل والإندماج بين شباب الجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.

وجاءت نتائج الكليات الفائزة فى مختلف الألعاب التى أقيمت في جامعة كفر الشيخ، كالتالي، فاز بالمركز الأول فى لعبة قدم خماسي، كلية الآداب، والمركز الثاني، كلية التربية، والمركز الثالث، كلية الزراعة، وفاز بالمركز الأول فى لعبة كره الطائره بنين، كلية التمريض، والمركز الثاني، كلية التربيه الرياضية، والمركز الثالث، كلية الآداب، كما فاز بالمركز الأول فى لعبة كرة الطائرة، طالبات كلية التربية الرياضية، والمركز الثاني، كلية الآداب والمركز الثالث، كلية التربية النوعية، وفي لعبة كرة السله بنين، فاز بالمركز الأول، كلية التربية الرياضية، والمركز الثاني، كلية الهندسة، والمركز الثالث، كلية التربية، وفي لعبة كرة السلة طالبات، فاز بالمركز الأول ،كلية الهندسة، والمركز الثاني، كلية الطب البشري، والمركز الثالث كلية الآداب، وفي لعبة «الدارتس»، بنين، فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثاني، كلية الهندسة، والمركز الثالث، كلية الحاسبات والمعلومات، وفاز بالمركز الأول فى لعبة الدراتس طالبات، كلية الهندسة، والمركز الثاني، كلية الزراعة، والمركز الثالث، كلية الالسن، وفي لعبة تنس الطاولة بنين، فاز بالمركز الأول كلية التمريض، والمركز الثانى، كلية الهندسة، والمركز الثالث ،كلية الزراعة، وفاز بالمركز الأول فى تنس الطاولة بنات، كلية طب الأسنان، والمركز الثاني، كلية الذكاء الاصطناعي، وجاءت فى المركز الثالث كلية الزراعة.