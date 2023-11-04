الهيئة الإنجيلية: شاركنا بـ42 طنًا في قوافل المساعدات لقطاع غزة

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن الهيئة ساهمت بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة لقطاع غزة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة تحت مظلة التحالف الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.

جهود عضو التحالف في تجهيز وإرسال المساعدات

وأكدت «صاروفيم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهيئة تعمل بكافة طاقتها في سبيل تجهيز المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى الأشقاء داخل قطاع غزة، ولن تدخر جهدا في سبيل تنفيذ المهمة، مشيدة بالدور الذي يقوم التحالف الوطني والتنسيق المتكامل بين المؤسسات المختلفة مما أدى إلى سرعة الإنجاز في تجهيز القوافل وإرسالها لمعبر رفح البري.

كما أشادت عضو التحالف الوطني، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حماية الأمن القومي المصري، وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض مسألة تهجير الفلسطينيين لما يمثله ذلك من خطورة حقيقية على مصير القضية.

أهمية دخول المساعدات للقطاع

ولفتت إلى أن الهيئة - وكذلك كل مؤسسات التحالف - تعمل على قدم وساق حتى لا يتوقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية أن يكون هناك سيولة في دخول المساعدات نظرا لحاجة أهالي القطاع القصوى لها مع استمرار التصعيد وزيادة جرائم الاحتلال.