وصول 24 من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد التخصصي في شمال سيناء

وصل 24 طبيبا في عدة تخصصات إلى مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، لعلاج المرضى والمصابين، اعتبارا من اليوم حتى مساء الجمعة المقبل.

بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والجامعات

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد النموذجي، إن أطباء البروتوكول من الجامعات المصرية وصلوا صباح اليوم لعلاج المرضى والمصابين، ودعم القطاع الطبي في المستشفى، وذلك في عدة تخصصات طبية، بحسب البروتوكول الموقع بين وارة الصحة، ومديرية الصحة بشمال سيناء، والجامعات المصرية.

الدفعة الطبية تضم 24 طبيبا

وأضاف مدير مستشفى بئر العبد، أن الدفعة الجديدة تضم 24 طبيبا وطبيبة في مختلف التخصصات الطبية، موضحا استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، وذلك بمختلف التخصصات، موضحا أن ذلك يتم تباعا كل أسبوع لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي، ودعم في المجالات الطبية

يأتي هذا بعد أقل من يومين على وصول دفعة من المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة الى مستشفى بئر العبد، والذين يلقون رعاية طبية فائقة وتُجرى لهم عمليات جراحية.