بنزيما في ورطة بسبب دعم فلسطين.. لماذا صعدت حكومة فرنسا الأزمة؟

لم يعرف كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، أنّ صدى صوت كلماته، سيهز فرنسا بأكملها، ليقف الفرنسي وجهًا لوجه أمام حكومة بأكملها، بعد التمسك بالانتصار للإنسانية ودعم القضية الفلسطينية، وإنهاء مجازر غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الجاري.

اتهامات جديدة لكريم بنزيما

تزداد ورطة كريم بنزيما يومًا تلو الآخر، بعدما وقف في مواجهة شرسة أمام فاليري بوير عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، التي أدانت دعمه للقضية الفلسطينية، في ظل وضع حكومة فرنسا، قيود على هذا الملف، رفضًا لدعم أهالي غزة ووقوفًا إلى جانب دولة الاحتلال، ما جعلها تنادي بسحب جنسيته الفرنسية.

لم يترك وزير الخارجية الفرنسية مناسبة إلا وذكر خلالها اتهاماته لكريم بنزيما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ودعمها بشكل كامل، من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كرر ذلك في أخر ظهور له ردًا على قادة الجالية الفرنسية في أثناء زيارته لأبوظبي.

«دوري إدانته».. يرى وزير الداخلية الفرنسي، أنّ إدانة كريم بنزيما ووصف منشوراته بالإرهابية، جزءًا من عمله كمسؤول في الدولة، خاصة أن كلماته تذهب إلى 20 مليون متابع، يتأثرون بكلماته وتصرفاته.

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، حملت مخاوف عدة من توجهات كريم بنزيما، ودعمه للقضية الفلسطينية، بتأكيد أنه يملك تأثيرًا كبيرًا سواء داخل الملعب أو خارجه، وحديثه عن الأمور السياسية بطريقة يراها انتقائية: «أعتقد شخصيًا أن ذلك يخفي شيئًا مًا، وعدم رؤيته ووضع الضوء عليه يعد أمر ساذج ».

المستشار القانوني لكريم بنزيما، ألمح بإجراءات قانونية من أجل إنهاء تلك الأزمة، ومقاضاة وزير الداخلية الفرنسي الذي اتهمه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ودعمها بشكل غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.