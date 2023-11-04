«عفروتو» يواصل دعم فلسطين بوضع العلم على سيارته

يواصل مطرب الراب الشهير عفروتو، دعم الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى من اندلاع الأحداث الأخيرة، وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم غير إنسانية ضدهم، من خلال مواقفه على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عفروتو يضع علم فلسطين على سيارته الخاصة

حرص مطرب الراب عفروتو على مشاركة جمهوره صورة خاصة له عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وهو يضع علم دولة فلسطين على السيارة الخاصة به.

يذكر أن عفروتو من اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، قرر إلغاء كل الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني رغم اعتراض جمهوره.