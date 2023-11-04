«التحالف الوطني»: إرسال 200 شاحنة مساعدات إلى معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يستعد للمرحلة الثانية من مساعدات الإغاثة، مضيفا أنه من المقرر إرسال 200 شاحنة خلال هذا الأسبوع الجاري إلى معبر رفح البري على دفعات.

الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمساعدات الغذائية

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك دفعة مساعدات في طريقها إلى المعبر وتضم 50 شاحنة، تشمل موادًا غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بالإضافة إلى أغطية وملابس الشتاء.

قوافل المساعدات الإغاثية

وأضاف عضو التحالف، أن الدفعة الثانية سترسل إلى معبر رفع غدًا الأحد وتضم 50 شاحنة أيضا، والدفعة الثالثة تسلك طريقها الثلاثاء المقبل وتضم 50 شاحنة، على أن تصل يوم الأربعاء المقبل الدفعة الرابعة والتي تضم 50 شاحنة أيضا، ليصبح إجمالي عدد الشاحنات المرسلة على مدار الأسبوع 200 شاحنة.