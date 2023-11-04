وزير الري يتابع إزالة تعديات على نهر النيل في مدينة الفشن ببني سويف

تابع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، أعمال إزالة مبان مخالفة على النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك باستخدام المعدات الثقيلة.

إزالة تعديات على النيل في الفشن

وتفقد وزير الري ومحافظ بني سويف، اليوم السبت، أعمال إزالة تعديات بالبناء على نهر النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حيث جرى إزالة مخالفات بالبناء على النيل بدائرة المركز، والتي كانت عبارة عن مبان بالخرسانات المسلحة، والتي جرى إزالتها بواسطة المعدات الثقيلة

حملات مكبرة لإزالة التعديات في بني سويف

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل،على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لإزالة أي مخالفة فورًا.

استمرار حملات ازالة التعديات

وأكد محافظ بني سويف على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمتابعة والتصدي لأي حالة تعديات سواء على أملاك الدولة او الأراضي الزراعية او نهر النيل، مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات.