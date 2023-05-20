إزالة 402 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في بني سويف 

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت نهاية أبريل 2023، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

إزالة 402 حالة تعد في المرحلة الأولى ببني سويف

وأشار محافظ بني سويف خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة بلغ 402 حالة ما بين تعد على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الاستعداد للمرحلة الثانية من حملات الإزالة

وأكد محافظ بني سويف على استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يشار إلى أن الموجة الـ21 من من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الجاري، والتي تليها المرحلة الثانية ومقرر إجراؤها بداية من السبت المقبل 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر المقبل، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.