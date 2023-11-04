«الصحة الفلسطينية»: استشهاد أكثر من 60 كادرا صحيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

أعلن الدكتور محمد زقوت، مدير عام الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 60 كادرا صحيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى وجود أكثر من 23 ألف جريح في المستشفيات معظمهم في مجمع الشفاء الطبي، وفقًا لحديثه مع «القاهرة الإخبارية».

من جانبه، وصف المراسل الإعلامي بإذاعة صوت الشباب في غزة، هاني الأغا، في حديثه لـ«الوطن»، الوضع من أمام مستشفى النصر للأطفال الذي استهدفته طائرات قوات الاحتلال، بقوله، «كأنك في مسلخ، الأجساد متناثرة ولا نميز الأشلاء عن بعضها»، هكذا يبدو مشهد جثامين الشهداء الذي راحوا ضحية القصف الذي استهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة.