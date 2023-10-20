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رشقات صاروخية متتالية على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

كتب:

منتصر سليمان
07:39 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» بوصول رشقات صاروخية متتالية على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

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