رشقات صاروخية متتالية على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة كتب: منتصر سليمان 07:39 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023 قطاع غزة أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» بوصول رشقات صاروخية متتالية على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بطريركية أنطاكية للسريان الأرثوذكس تدين الاعتداء على غزة: ضد القيم السماوية ملك البحرين: نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود وقف الحرب على غزة دور الدبلوماسية المصرية في دعم فلسطين.. تحويل موقف دول غربية نحو مساندة غزة رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى غزة إيصال إمدادات وصلات المياه لأحياء جديدة من خان يونس في قطاع غزة غزة حصار غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان