وزير التنمية المحلية يفتتح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الدقهلية

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «NAS» في ديوان عام المحافظة.

افتتاح الشبكة الوطنية بالدقهلية

ويتفقد اللواء هشام آمنة مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار زيارته للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها.

وافتتح الوزير الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والتي تعتبر إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة.

تحسين خدمات الإغاثة والطوارئ

وتعمل الشبكة علي دعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذ تعتبر أساس لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتساعد في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.

ويقدم المركز خدمة العمل علي المساهمة في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وترشيد الأعباء المالية، وتقليص وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الجهات التنفيذية والمعنية.