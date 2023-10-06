الرئيس السيسي: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ جاهزة لإدارة أي أزمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بمستوى وتطور مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وجاهزيته لإدارة أي أزمة.

الرئيس السيسي: نتابع كل ما يدور في المحافظات

وأضاف الرئيس السيسي: «قائد الغرفة قادر على إدارة الأزمة على مدار الـ24 ساعة، وما يهمني في هذا الأمر أننا لدينا غرف في جميع المحافظات، نريد غرفا مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة».

وتابع رئيس الجمهورية: «بالتالي، أصبح لدينا لأول مرة أطقم إدارة أزمة على مستوى كل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال هذه الغرف والاتصال المؤمن للتعامل مع أي أحداث أو ازمات بشكل يعكس قدرة الدولة، وكل الشاشات أمامي الآن عليها بيانات خاصة بالمحافظة مثل الغاز والصرف الصحي والكهرباء والصحة، وكل ما له دور في الدولة موجود هنا ويمكنه إتاحة البيانات وتحريك الأدوات التي يحتاجها».

غرفة إدارة أزمة متحركة

وأوضح: «أتحدث الآن من غرفة إدارة أزمة متحركة، وهذه السيارة يمكنها مرافقة المحافظ أثناء تفقده الأزمة على الأرض ويستطيع من خلالها أن يتكلم ويتصل مع غرفته، وأنا سعيد بهذا التطور وأننا قادرون على توفير إدارة بهذا المستوى والتطور».

وواصل الرئيس السيسي موجها حديثه للمسؤولين: «أمنحكم فرصة لشهر أو شهرين، وبعد ذلك سأطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية والفنية حتى أتفقدها، ولدينا أدوات وشركات في المحافظة، وكل محافظة حسب ظروفها ويمكنها التأمين، وإن كنتم تريدون عملكم على الميدان بكفاءة عالية يجب أن تكون كفاءة هذه العناصر مرتفعة، وسأطلب منكم بعد الشهرين أن أطمئن تماما على أن طلمبات المحطات جاهزة فنيا وعلى أعلى كفاءة، فلو أن لديّ في محافظتي 20 محطة معالجة تعمل بـ50 طلمبة رفع وصرف وكلام من هذا القبيل ستكون مسؤولا عن جاهزيتها».