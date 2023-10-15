محافظة كفر الشيخ تعلن عن وظائف شاغرة في مركز سيطرة «الشبكة الوطنية للطوارئ»

أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن حاجتها لعدد من العاملين، للعمل بمركز سيطرة «الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة

وحدٌدت الإدارة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي:

1- أنّ يكون من العاملين بالديوان العام للمحافظة، أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات بالمحافظة.

2- ألا يتجاوز السن 45 عاما.

3- الحصول علي مؤهل عالٍ «بكالوريوس - ليسانس»، على أنّ تكون الأولوية «هندسة الحاسبات والمعلومات - المعهد العالي والتكنولوجيا»، وما يعادلها من كليات أخرى.

4- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

5- حسن المظهر والسلوك العام.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة

ووفقاً لإدارة الموارد البشرية، فإنّ الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي:

1- يقدم الطلب لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

2- بيان حالة وظيفية معتمد، وموضح به التقارير والجزاءات.

3- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية.

4- بطاقة الرقم القومي.

5- صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه.

التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه 10 أيام

وأشارت الإدارة إلى أنّه علي من يرغب التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان، ويمكن التسجيل والتواصل علي الرابط التالي، لحين تقديم الأوراق: http://forms.gle/69emoQKhoPj3yccL7