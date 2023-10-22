محافظ المنوفية يتابع جاهزية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا بشأن الوقوف على جاهزية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ نموذج محاكاة للتعامل مع تجربة افتراضية لمواجهة حريق نشب نتيجة تسرب غاز وعرض الموقف والإجراءات المتخذة لمجابهتها، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والجهات المعنية.

اختبار جميع الأجهزة والمعدات

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية، مختلف الجهات المعنية بضرورة اختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظي مع الحدث والتنسيق فيما بينهم والتدريب للعمل على التعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

توحيد الجهود لتأدية المهام المطلوبة

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، في إطار دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازاً ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.