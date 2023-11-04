لقاءات وفعاليات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع

واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقاءتها وفعاليتها على مدار الأسبوع الماضي، وأوضحت أنها حملة انتخابية مرنة وتستهدف كل المصريين، وتهتم بشكل خاص بالمرأة والشباب، كما أنها تحرص على الحوار مع كل الكتل الحية بالمجتمع المصري، من أجل الخروج بمشهد لائق يحترم الجميع.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، قائمة لقاءات الحملة مع مختلف طوائف الشعب المصري على مدار الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت الحملة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السبت 28 أكتوبر

- استقبلت الحملة وفدًا من جانب النقابة العامة للعاملين في الخدمات الإدارية والاجتماعية للدورة النقابية، تحت رئاسة هشام فاروق المهيري رئيس النقابة.

- استقبلت الحملة وفدًا من جانب رؤساء الاتحادات الطلابية لبعض الجامعات المصرية.

- استقبلت الحملة وفدًا من جانب النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

- استقبلت الحملة وفدًا من النقابة العامة للتمريض تحت رئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

الأحد 29 أكتوبر

- استقبلت الحملة وفداً من جانب نقابة المحامين تحت رئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

- استقبلت الحملة السفير الفلسطيني في مصر السفير دياب اللوح، مع وفداً من الجالية الفلسطينية.

الاثنين 30 أكتوبر

- عقدت الحملة لقاءاً فتوحاً مع أعضاء الجالية الفلسطينية في القاهرة تحت رئاسة السفير دياب اللوح، ومن خلال حضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والدينية والمجتمعية والشبابية، بالإضافة إلى كافة مكونات المجتمع المصري.

- استقبلت الحملة السفير كريستيان بيرجر، ممثل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الوفد المرافق له.

- استقبلت الحملة وفداً من الاتحادات الرياضية تحت رئاسة هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

الثلاثاء 31 أكتوبر

- استقبلت الحملة وفداً من اتحاد الغرف السياحية تحت رئاسة أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية مع عدداً من الأعضاء.

- استقبلت الحملة السفير الفرنسي مارك باريتي، بالإضافة إلى الوفد المرافق.

- استقبلت الحملة وفداً من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت رئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد، مع عدداً من أعضاء الاتحاد.

الأربعاء 1 نوفمبر

- استقبلت الحملة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، تحت رئاسة الأستاذ هشام عبد العزيز رئيس النقابة العامة.

- استقبلت الحملة وفداً من رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، وذلك بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

- استقبلت الحملة وفداً من أبطال الألعاب الرياضية، من خلال حضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

الخميس 2 نوفمبر

- استقبلت الحملة وفدًا من الاتحاد التعاوني الزراعي، تحت رئاسة رئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد.

- استقبلت الحملة وفداً من الاتحاد العام للتعاونيات تحت رئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى عدداً من رؤساء وأعضاء مختلف الاتحادات التعاونية.

- استقبلت الحملة وفداً من نقابة المهن الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور عبد الحميد يونس زيد، نقيب المهن الاجتماعية.

- استقبلت الحملة وفدًا من نقابة المهن العلمية.

الجمعة 3 نوفمبر

- استقبلت الحملة وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، تحت رئاسة الدكتور مهندس محرم هلال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الاتحاد.