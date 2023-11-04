تدريب العاملين في مجلس مدن مطروح على ميكنة المستندات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، انطلاق دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات، والتي تنظمها وزارة التخطيط، بالتعاون مع محافظة مطروح للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة، وذلك ضمن جهود الدولة للإرتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم خاصة علي المنظومة الرقمية، وتسجيل وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي.

تطوير القطاع الحكومي في التعامل الإلكتروني

وأكد محافظ مطروح على جهود وزارة التخطيط لتطوير القطاع الحكومي، مع أهمية حرص المتدربين على تحقيق أقصى استفادة حول كيفية تطوير العمل والتعامل الإلكترونى مع الملفات في إطار تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه محافظ مرسى مطروح بالتأكيد على تحقيق أقصى استفادة لاستيعاب المنظومة الجديدة، من تطوير الأداء في العمل الخدمي بالقطاع الحكومي، وتحويله إلى عمل ممكن عبر أجهزة الحاسب الآلي للتحول الرقمي، وتحفيزا للمتدربين بالدورة التدريبية لوزارة التخطيط وجه المحافظ للمهندس خالد ابراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس محمد حمدى مدير وحدة متابعة المراكز التكنولوجية لحصر المتميزين في نهاية الدورة التدريبية لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير.

تدريب العاملين في ديوان عام المحافظة

وأوضح محافظ مطروح، أنه يجري تدريب العاملين بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، وينتهي هذا الأسبوع في 11 نوفمبر تدريب وتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة.