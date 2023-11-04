«صحة الشيوخ» تناقش إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية بقنا

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب علي مهران، 4 اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب التي تخص القطاع الطبي.

توسعات عيادة الوفاء في قنا

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها التي ستقعد الأحد والاثنين المقبلين، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة للفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأيضا الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

إنشاء قسم للأمراض النفسية بالوادي الجديد

يأتي ذلك بجانب الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، وإنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالوادي الجديد، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.