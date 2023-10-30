«مكافحة الإدمان»: تقديم العلاج لـ18 ألف مريض في المناطق المطورة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس إدارة الصندوق، في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، تحت عنوان «الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية في ضوء رؤية مصر 2030»، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وبمشاركة عمداء كليات الخدمة الاجتماعية والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جهود الصندوق في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، مثل حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد والمناطق المجاورة، اسطبل عنتر، صبحي حسين، عزبة خير الله – كرموز، وغيط العنب.

التشغيل في منطقة الخيالة

وأشار مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إلى أنه جارى الإعداد للتشغيل التجريبي للبرنامج في مناطق الخيالة، المنيا المطورة، روضة السودان، معًا، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات».

البرامج التوعوية للوقاية من الادمان

وأوضح «عثمان»، أنه جار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات وأيضا المناطق المجاورة وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

ولفت إلى أنه على مدار العام الماضي 2022 تم تنفيذ ما يقرب من 170 ألف زيارة منزلية استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة علي مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة، كما أنه تم اختيار 220 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، 200 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار العام الماضي شارك فيها 1500 أسرة بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة 40 فريقًا من شباب المناطق المطورة، بجانب افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن 16023 لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن بجانب الاعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة قريبا، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات الخدمات لـ 18 ألف مريض إدمان «مرضى جدد ومتابعة» خدمة علاجية لطالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان.

تنفيذ برنامج المهارات الحياتية

وجرى تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من 6000 طفل، وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج «اختار حياتك» للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ عدد 25 إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.