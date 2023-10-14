إنجازات 10 سنوات.. إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتسجيل 5 ملايين مواطن

طوال 10 سنوات، سعت الدولة لإصلاح التأمين الصحي، وصولا إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وبدأ تنفيذها على عدة مراحل، الأولى في بورسعيد في يوليو 2019، ثم الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في 16 فبراير 2021.

منظومة التأمين الصحي الشامل

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، ففي 26 نوفمبر 2022، جرى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لباقي محافظات المرحلة الأولى «أسوان والسويس».

- 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة، «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان» حتى مارس 2023.

- 21.8 مليون خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للمنظومة، في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، جنوب سيناء.

إنشاء 309 وحدات ومراكز طب أسرة

- 53 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي جرى إنشاؤها وتطويرها وأكثر من 309 وحدات ومراكز طب أسرة.

- 318 ألف عملية أجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة.