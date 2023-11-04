معارض لتوفير ملابس جاهزة للأسر الأولى بالرعاية مجانا في كفر الشيخ

شهد مركزا الحامول ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، معرضين للملابس الجاهزة، كما شهد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، قافلة طبية مجانية، لجمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمحافظة.

ملابس جاهزة للأسر الأولى بالرعاية

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، تحرص على تنظيم المعارض وتوفير الملابس الجاهزة، للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف «درغام»، توفير عدد كبير من الملابس بمركزي الحامول ودسوق، جرى توزيعها على المستحقين، كما نظمت الجمعية قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتم نقل المرضى من عدد من قرى المحافظة للمستشفى مجاناً، وإعادتهم لقراهم.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.