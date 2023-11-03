إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومصادرة مواد البناء في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أنّه تابع جهود الوحدات المحلية، بمراكز «الرياض، وقلين، وكفر الشيخ، وبيلا، والحامول»، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنّه جرى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدٍ، على مساحة 8 آلاف و756 متراً، مشيراً إلى استمرار الحملات، لإزالة التعديات.

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الرياض

وترأس أحمد علي عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة لإزالة التعديات، حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الرياض، على مساحة 2160 مترا على أرض زراعية، فتمت إزالة حالة تعدٍ بعزبة بكر يوسف تابعة للجمعية الزراعية بالعمدان على مساحة 350 متراً، بنطاق الوحدة المحلية لقرية بقلولة، حيث تمت الإزالة وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتمت إزالة بناء طوب بلوك أبيض على الأرض الزراعية بعزبة 56 وذلك بناحية الوحدة المحلية لقرية المجد 55، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية لمباشرة زراعتها على مساحة 225 متراً، وإزالة حالة تعدٍ بقرية 3 على مساحة 750 متراً بنطاق الوحدة المحلية لقرية الفيروز، وإزالة مزرعة بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على الأرض الزراعية بعزبة الصباغين تابعة لجمعية أبو شبانة التابعة لقرية العباسية على مساحة 540 متراً، وتم فك شدة خشبية على الأرض الزراعية بقرية الحصفة على مساحة 145 متراً.

وقال اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنّه تم اليوم متابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع قوات شرطة مركز قلين، والأجهزة المعنية، وتم إزالة 5 حالات بقرى المركز، على مساحة 1500 متر، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في أعمال البناء لصالح الوحدات المحلية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

إزالة 9 حالات مبان مخالفة بقرى مركز كفر الشيخ

وأوضح اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنّه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وتمت إزالة 9 حالات مبان مخالفة على الأراضي الزراعية بقرى المركز، على مساحة 2200 متر، وتم مصادر مواد ومعدات البناء والتحفظ عليها لصالح الوحدة المحلية بمركز كفر الشيخ.

وذكر رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أنّه تم التحفظ على مواد وأدوات بناء من أمام مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية بإحدى قرى المركز والتحفظ على السيارة التي كانت محملة لهذه المواد، مكلفاً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بأعمال البناء المخالفة طبقاً للقانون.

إزالة 5 حالات مخالفة على مساحة 1256 متراً ببيلا

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فتم إزالة 5 حالات مخالفة على مساحة 1256 متراً.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 1640 متر من الأراضي الزراعية، بالتعاون مع قوات شرطة مركز الحامول، والأجهزة المعنية، وجاري استكمال إزالة عدد آخر من التعديات.