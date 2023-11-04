البابا ثيودروس يضع حجر الأساس لكنيسة الروم الأرثوذكس في العاصمة الجديدة

قال الأنبا نيقولا، مطران الروم الأرثوذكس في مصر، إن البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، يتوجه، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة، لوضع حجر الأساس للكنيسة التي ستُبنى هناك على قطعة الأرض المخصصة للبطريركية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للكنيسة 6000 مترمربع.

معاينة البابا ثيودورس أرض الكنيسة

يذكر أن البابا ثيودروس أجرى زيارة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة في 27 أغسطس 2021 لمعاينة قطعة الأرض المخصصة للبناء.

وأعرب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار العظيم، بتخصيص قطعة الأرض، وشكره على وقوفه الدائم ومساعدته ودعمه لعمل البطريركية.

معلومات عن بابا الروم الأرثوذكس

ويعد بابا الروم الأرثوذكس من مواليد جزيرة كريت عام 1954م، وتخرج في مدرسة ريزاريوس الكنسية في أثينا، وحصل على شهادة من كلية اللاهوت في جامعة أرسطو في سالونيك، كما درس تاريخ الفن والأدب والفلسفة في أوديسا في روسيا.

في عام 1997 عينه البابا بيروس السابع نائبًا بطريركيًا في الإسكندرية، وبحسب بطريركية الروم الأرثوذكس، في سبتمبر من نفس العام (1997) انتخب متروبوليتان لإيراشية الكاميرون. في 2002 انتخب متروبوليتان لإبراشية زيمبابوي.

ويعد البابا البطريرك الـ 123 على بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، وسابع بابا وبطريرك على العرش الإسكندري من مواليد جزيرة كريت.