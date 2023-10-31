مطران الروم الأرثوذكس بالقدس: غزة تتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، إن هناك كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، واستهداف المدنيين مستمر ومتواصل، ناهيك عن قصف المستشفيات والمؤسسات والأبنية لا سيما مقر المركز الثقافي الأرثوذكسي وغيره من المؤسسات.

وتساءل «حنا» في بيان: «إلى متى سوف تستمر هذه المأساة في غزة ومشاهد الموت منتشرة في كل مكان والعالم بأسره يشاهد الدماء والمعاناة والالام والاحزان وبات الكثيرون في عالمنا يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون؟ مناشدات من أجل وقف الحرب ومسيرات ومظاهرات في كل مكان وما زال القصف مستمرًا، وكأن هذا الدمار وهذه الدماء لا تعني بالنسبة إليهم شيئا».

مطالب بتوقف الحرب في غزة

وطالب المجتمع العالمي قائلًا: «أوقفوا هذه المأساة الإنسانية في غزة، نطالب ونناشد كافة الأحرار بأن يكون مطلبهم توقف الحرب وبأقصى سرعة ممكنة حقنا للدماء ووقفا للدمار، كان الله في عون اأهلنا في غزة الذين يقتلون على مرأى ومسمع العالم في إطار هذه الحرب الهمجية، وهذا العدوان الدموي الذي تصفه إسرائيل بأنه حرب على الإرهاب في حين أن هذا العدوان هو تجسيد للإرهاب».

حنا: صور الدمار كشفت الوجه القبيح للعدوان

وأكد «حنا»، أن صور الدمار والخراب والآلام والأحزان باتت منتشرة في كل مكان وقد كشفت هذه كلها الوجه القبيح لهذا العدوان والذي يجب ان يتوقف حقنا للدماء ووقفا للدمار، وما يهمني هو الإنسان الذي خُلق على صورة الله ومثاله، لكي يعيش حرًا مكرمًا وليس لكي يكون محاصرًا تنهمر عليه القذائف والصواريخ التي تنشر الموت في كل مكان».

وأشار إلى رفع الدعاء من أجل فلسطين، مشددًا: «فقدنا الثقة بسياسيي هذا العالم وثقتنا فقط هي بالله وحده نصير المستضعفين والمظلومين في هذا العالم».

واختتم: لسنا دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الإنسانية بل نحن دعاة عدالة ومحبة وأخوة ورحمة وسلام ونبذ للحرب، والعدوان الذي تتعرض له غزة إنما هو وصمة عار في جبين الإنسانية إذ أن الغالبية الساحقة من الحكام في الغرب هم مشاركون وداعمون وحتى الصامتين منهم هم داعمون بصمتهم ، لانه لا مكان للصمت عندما يكون هنالك استهداف للإنسان واضطهاد للبشر وشعبنا الفلسطيني شعب يستحق الحياة وليس الموت شعبا يستحق الحرية وليس الحرب والعدوان والدمار والخراب».