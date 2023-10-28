مطران الروم الأرثوذكس بالقدس: الاحتلال قطع الاتصالات عن غزة خوفا من انتشار جرائمه

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصال عن قطاع غزة ما هو إلا علامة ضعف وخوف من الصور المروعة التي تخرج من القطاع وتوثق جرائمه.

مطران القدس يحذر من نكبه جديدة في غزة

وقال «حنا» في بيان له، إن «هذه القوانين هي جزء من مخطط خبيث يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من خلال سحب الإقامة والجنسيات، والاحتلال يسعى إلى خلق جو من الرعب والخوف في صفوف الفلسطينيين، لإجبارهم على الصمت والقبول بالاحتلال».

حنا: الشعب الفلسطيني يرفض الإرهاب

ورفض حنا اتهامات الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني إرهابي، قائلاً إن «هذه الاتهامات هي مجرد ذريعة لإسكات الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم، والشعب الفلسطيني يرفض الإرهاب، ويطالب بحق تقرير المصير والاستقلال».

الأوضاع الأخيرة في غزة

وشهد قطاع غزة، مساء أمس، غارات من جيش الاحتلال وصفت بأنها الأعنف حيث دفعت قوات الاحتلال بحشود عسكرية في مستوطنات غلاف القطاع.

وقد أعلن جيش الاحتلال عن ضرب 150 هدفا تحت الأرض بغزة، مساء أمس، في إطار توسيع عمليات الجيش البرية.

وعلى جانب آخر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة وإقامة هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف الأعمال العدوانية.

ورفض القرار أعمال قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن محاولات التهجير القصري لسكان القطاع، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار.