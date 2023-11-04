أيهما أفضل للحفاظ على أموالك «العقار أم الذهب»؟.. خبراء يجيبون

دائما ما يلجأ المواطنون خلال فترات الحروب وعدم الاستقرار المالي التي تشهدها دول العالم للجوء إلى أفضل الطرق من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم ولمنع تآكل المدخرات نظرا لحالة التضخم العالمية التي تشهدها دول العالم، إذ يرى البعض في العقار كونه الملاذ الآمن، غير أن خبراء الذهب دائما ما ينصحون المواطنين في شراء الذهب لسهولة شراءه وتسيله مستقبلا.

«العقار أفضل من الذهب».. كلمات عكست أهمية العقار عن الذهب بناءً لما قاله الدكتور وائل سلام، الخبير الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستثمار في العقار يعد الأفضل عن الاستثمار في الذهب، ذلك لكون العقار دائما ما يكون نواة من أجل إنشاء مشروع كبير عبر الإيجار أو البيع مستقبلا، وهو الأمر الذي دائما ما يدر على صاحبه دخلا وفيرا، عبر تأجير الوحدة والحصول على عائد شهري ثابت.

العقار دائما ما يزيد ولا ينقص

الدكتور وائل سلام الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الوطن» أكد أن المثل الشعبي الذي يقول بأن العقار هو ابن بار لصاحبه دائما ما يكون صحيحا بسبب أن من يقوم بشراء وحدات سكنية يمكنه فيما بعد تأجيرها لسنوات، وفي حال رغب في بيع الوحدة السكنية فسيقوم ببيعها بأضعاف المبلغ الذي اشتراه بها، ومن هذا المنطلق سيكسب صاحب الوحدة السكنية المبلغ مرتين، الأولى عبر الإيجار، والثانية عبر البييع، مشيرًا إلى أن هذا لا يحدث مع الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة فقط.

رئيس شعبة الذهب: الذهب الأفضل في التحوط بالعملة على الإطلاق

وجهة النظر الخاصة بالعقار لم تلاق الترحيب الكافي عند هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إذ اعتبر كون الذهب هو أسرع الطرق وأفضلها للحفاظ على العملة، مدللا في حديثه لـ«الوطن»، على كون قيم الانخفاضات في الذهب دائما ما تكون قليلة حال مقارنته بالعقار، كما يحتاج العقار لتوافر رأس مال كبير لشراء الوحدة، في حين لا يتطلب شراء الذهب مثل تلك الأموال الطائلة، «ممكن بـ20 ألف تشتري جنيه ذهب، وفيه حجات بأسعار أقل».

هاني جيد: من السهل تسييل الذهب بعكس العقار

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الاستثمار في الذهب سهل ويسير ويمكن للشخص الاستثمار بأي مبلغ يريد سواء آكان كبيرا أم صغيرا، لوجود كثيرا من الأحجام كالسبائك أو المشغولات الذهبية أو الجنيهات الذهبية، وهو الأمر غير المتوفر في العقار الذي يتطلب دائما لوجود مال وفير لشراء الوحده سكنية، كما شدد على كون سلعة الذهب والمشغولات الذهبية يمكن تسييلها لأموال بشكل أسهل من العقار وفي وقت أقل.