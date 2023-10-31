«الأهلي» يطلق برنامجا تمويليا جديدا لشراء العقارات.. إليك التفاصيل

أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة للبنك الأهلي المصري المملوك للدولة، برنامجا تمويليا جديدا باسم AMF WIN، الذي يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.

وذكر كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري، أن هذا البرنامج الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري يتناسب مع مختلف احتياجات واختيارات العملاء واحتياجاتهم المالية.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هذا البرنامج التمويلي يمكن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديدة سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الاستثمار فيها أو أي أغراض أخرى ذلك دون الاضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة.

معلومات عن برنامج تمويلي جديد لشراء العقارات

فيما قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، إن من مميزات إطلاق هذا البرنامج أنه بسعر فائدة تنافسي ينخفض بحسب عدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل إلى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل.

تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة

وأكد عامر على أن البرنامج يتيح للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يوفر أيضًا تمويلًا يصل إلى 70%-75% من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة.

إمكانية إضافة دخل أحد الأقارب

وتابع أن هذا البرنامج يعمل على التيسير في الإجراءات والمستندات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير خصومات على رسوم السداد المعجل للعملاء وحماية الوحدة الممولة من خلال التأمين طوال مدة التمويل وإمكانية إضافة دخل أحد الأقارب من الدرجة الأولى لزيادة مبلغ التمويل وتحويله إلى شريك في الوحدة.