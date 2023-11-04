«الخارجية الفلسطينية» تحذر من صيغ «لا تسمن ولا تغني من جوع» ضد نتنياهو

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، من مغبة التعامل مع الشهداء الفلسطينين وضحاياه وجرحاه كأرقام في الإحصائيات، كما حذرت من مغبة تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في القطاع باعتبارها تتكرر يوميا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

ونرصد أبرز النقاط التي تناولها بيان وزارة الخارجية الفلسطينية في اليوم الـ29 من «السيوف الحديدية»:

- حذرت الوزارة من الاكتفاء ببعض الصيغ التي لا تغني ولا تسمن من جوع، والمناشدات والمطالبات الموجه لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للالتزام بالقانون الدولي.

فشل دولي بإقناع نتنياهو بإدخال الوقود للمستشفيات

- أكدت الوزارة الفشل الدولي بإقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس حربه بإدخال الوقود للمستشفيات وإدخال المزيد من المواد الإغاثية والغذائية والماء.

- نتنياهو يرفض القبول بوقف مؤقت لإطلاق النار تحت مسمى هدنة إنسانية.

- رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يرد على المطالبات الدولية بقصف المستشفيات وقوافل سيارات الإسعاف والمدارس التي تؤوي النازحين من بيوتهم.

الخارجية الفلسطينية: نرفض مواقف بعض الدول

- الرفض الشديد لمواقف بعض الدول التي ما زالت تتحدث عن حجة الدفاع عن النفس في ظل المجازر البشعة المتواصلة ضد الأطفال والنساء وفي ظل التدمير الوحشي لكل شي في غزة.

- طالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالبت سلطنة عُمان بضرورة تشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.