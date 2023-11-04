إطلاق نار في غينيا كوناكري.. والمدرعات تنتشر في منطقة كالوم

أشارت وسائل إعلام، إلى سماع صوات إطلاق نار في منطقة كالوم بعاصمة غينيا كوناكري غرب أفريقيا، إذ يقع مقر رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات الجمهورية ومقر الجيش وغيرها.

ونقل موقع «غينيا نيوز»، عن شهود عيان في المنطقة، قولهم إن أصوات إطلاق النار من أسلحة آلية، سُمعت منذ الساعة الرابعة صباحًا في كوناكري «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، وبالتحديد في بلدة كالوم، فيما تشهد شوارع البلدة الآن خلوًا من السكان، حيث التزموا منازلهم.

عدم إقلاع الرحلات الجوية

وقال مسؤول في مطار بعيد عن وسط كوناكري، إن الرحلات الجوية لم تقلع صباح اليوم، بسبب عدم تمكن طواقم الطيران من الوصول إلى المطار من كالوم.

وقالت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إن لم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار في غينيا كوناكري، فيما أشار تاجر طلب عدم الكشف عن هويته، إلى منع الوصول إلى وسط المدينة والخروج منه منذ الفجر، مضيفا إنه تم منعه من المرور عند مدخل شبه جزيرة كالوم حيث انتشرت مدرعات.

انتشار المدرعات في الطرقات

وقال عدة شهود عيان، أن الطرقات تنتشر فيها مدرعات، فيما حدد بعض الشهود إطلاق النار قرب السجن المركزي فضلا عن جسر الثامن من نوفمبر في منطقة كالوم

وفي وقت لاحق، أعلن وزير العدل تشارلز ألفونس رايت، بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة كالوم بالعاصمة كوناكري، إن مسلحين اقتحموا السجن الرئيسي في العاصمة الغينية في ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا، بالإضافة إلى هروب شخصين آخرين، معلنا إغلاق حدود الدولة.