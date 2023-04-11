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قراصنة يهاجمون ناقلة نفط صينية في خليج غينيا

كتب:

أسماء العيسوي
05:09 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
قراصنة استولوا على ناقلة نفط صينية في خليج غينيا

قراصنة استولوا على ناقلة نفط صينية في خليج غينيا

هاجم قراصنة ناقلة نفط تشغلها الصين واستولوا عليها في خليج غينيا بغرب إفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

الناقلة على بعد 300 ميل بحري جنوبي غرب ساحل العاج 

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، اليوم، نقلا عن مارتن كيلي كبير المحللين في مؤسسة «إي أو إس ريسك جروب»، وهي مؤسسة إدارة مخاطر تعمل في المنطقة ومقرها لندن، أنّ القراصنة صعدوا على متن الناقلة «ساكسيس9» على بعد نحو 300 ميل بحري جنوب غربي عاصمة ساحل العاج، أمس الاثنين.

أسباب وقوع الحادثة 

وأضافت الوكالة أنّ التفاصيل تظل غامضة، لكن هناك تفسيران محتملان معقولان، الأول أن يكون الهدف من الحادثة الخطف وطلب فدية، والثاني أن يكون الهجوم بدافع سرقة بضائع، مشيرة إلى أنّ الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أكثر من أسبوعين، فيما لم ترد أنباء عن عدد أفراد طاقم الناقلة أو عدد القراصنة الذين شنوا الهجوم. 

يشار إلى أنّ خليج غينيا يعد أخطر بقعة في العالم من حيث الهجمات على السفن، وفي يونيو 2022، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدين بشدة القرصنة والسطو المسلح واحتجاز الرهائن في المنطقة.

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بقلم أسماء العيسوي