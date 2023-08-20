أ ش أ: وصول قافلة طبية مصرية إلى غينيا الاستوائية

أعلن السفير المصري في مالابو، حداد عبد التواب الجوهري، عن وصول قافلة طبية مصرية، موفدة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، إلى جمهورية غينيا الاستوائية.

أطباء متخصصين

وأشار السفير الجوهري، بحسب صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»، إلى أن القافلة تضم أطباء مصريين متخصصين في مجالات الجراحة العامة، وجراحة الأورام، والعظام، والأطفال، والنساء والولادة، والتخدير، والباطنة، والقلب والأوعية الدموية، لتقديم أفضل رعاية طبية مجانية للمرضى في غينيا الاستوائية.

وأضاف أن إرسال القافلة الطبية المصرية إلى غينيا الاستوائية جاء بالترتيب مع مؤسسة F.C.M.N.O الخيرية المتخصصة في أعمال الرعاية الطبية والاجتماعية في مالابو، التي تتولى رئاستها حرم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Constancia Mangue de Obiang، التي حرصت على أن يكون عمل القافلة الطبية تحت رعايتها وفي أفضل المستشفيات والمراكز الطبية في غينيا الاستوائية.

تسهيل عمل أعضاء القافلة الطبية المصرية

كما سلم السفير المصري شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية المهداة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الجانب الغيني، لتسهيل عمل أعضاء القافلة الطبية المصرية، ولتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والدواء، مشيرا إلى أن تواجد القافلة الطبية المصرية حقق نجاحا كبيرا منذ الأيام الأولى من مباشرة عملها، حيث تم استقبال ومعالجة نحو 400 حالة خلال أول يوم عمل، إضافة إلى إجراء بعض العمليات الجراحية.

شكر المسئولين في غينيا لمصر

من جانبها، أعربت Marisol Efiri سكرتير عام منظمة F.C.M.N.O المتخصصة في أعمال الرعاية الصحية عن شكر وتقدير المسئولين في غينيا الاستوائية لكافة الجهات المصرية التي ساهمت في ايفاد القافلة المصرية وشحنة الأدوية المذكورة، والتي ستساهم بفاعلية في توفير خبرة طبية متميزة لأبناء الشعب الغيني.