رئيس غينيا بيساو: سنتعاون مع روسيا في 3 مجالات.. وبوتين: أدعم اقتراحكم

قال عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، إنّ مدينة سان بطرسبرج التي كان اسمها لينينجراد مرتبطة بصلة الرحم مع التاريخ، فقد عانت من الهجمات الشرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي مثال للدول التي نهضة من أجل النضال لحماية أوطانهم.

وأضاف «إمبالو»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن وفد غينيا بيساو حدد أولويات البلاد وهي التعاون مع روسيا في 3 مجالات هامة للتنمية، وهي التعليم، الشباب والرياضة، واستخراج الثروات الطبيعية وموارد الطاقة وصيد السمك.

وتابع: «سنتعاون مع حكومة روسيا الاتحادية على أساس ثنائي ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف وفقا لخطة العمل التي أقرتها الروسية الأفريقية».

إلى ذلك، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه قائلا: «المكونات الثلاث التي أشرت إليها هامة ولدينا قدرات لا بأس فيها ونحن سنعمل معا وانا أدعم اقتراحكم».